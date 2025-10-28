Casillo Pd | Solidarietà all’amico sindaco di San Giuseppe Vesuviano Michele Sepe

“Esprimo tutta la mia vicinanza a Michele Sepe, primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano, per il grave gesto intimidatorio di cui è stato destinatario. Sono convinto che le forze dell’ordine individueranno quanto prima i delinquenti responsabili di un atto vile e ignobile. Sono altrettanto sicuro che l’amico Michele non si lascerà intimidire e proseguirà con . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Casillo (Pd): “Solidarietà all’amico sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe”

