Casillo Pd | Solidarietà all’amico sindaco di San Giuseppe Vesuviano Michele Sepe

Casillo esprime solidarietà al sindaco Sepe dopo l’atto intimidatorio: “La legalità non si piega davanti a nessuna minaccia”. “Esprimo tutta la mia vicinanza a Michele Sepe, primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano, per il grave gesto intimidatorio di cui è stato destinatario. Sono convinto che le forze dell’ordine individueranno quanto prima i delinquenti responsabili di un atto vile e ignobile. Sono altrettanto sicuro che l’amico Michele non si lascerà intimidire e proseguirà con maggiore incisività in quel percorso di crescita del territorio di San Giuseppe. La difesa della legalità e della democrazia non si piega davanti a nessuna minaccia” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale della Campania L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

