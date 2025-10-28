Casertano pezzo di m la reazione di capitan Gentile al coro dei tifosi del Napoli Basket | IL VIDEO

Casertanews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi non salta insieme a noi cos’è? E’ casertano pezzo di m.”. E’ il coro dei tifosi del Napoli Basket intonato al termine della vittoria casalinga con Reggio Emilia. Un coro che non è piaciuto a capitan Stefano Gentile che ha ironicamente commentato “Sono di Maddaloni”, senza saltare comunque. 🔗 Leggi su Casertanews.it

