Casertano pezzo di m la reazione di capitan Gentile al coro dei tifosi del Napoli Basket | IL VIDEO
“Chi non salta insieme a noi cos’è? E’ casertano pezzo di m.”. E’ il coro dei tifosi del Napoli Basket intonato al termine della vittoria casalinga con Reggio Emilia. Un coro che non è piaciuto a capitan Stefano Gentile che ha ironicamente commentato “Sono di Maddaloni”, senza saltare comunque. 🔗 Leggi su Casertanews.it
