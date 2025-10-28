Caserta Decide plauso per la riapertura del Parcheggio Pollio nei pressi della Reggia con gestione comunale
Tempo di lettura: 2 minuti Caserta Decide accoglie con grande soddisfazione la riapertura del Parcheggio Pollio, che torna finalmente a gestione comunale. Un risultato importante, frutto di anni di battaglie civiche e politiche per la tutela dei beni pubblici e contro ogni tentativo di privatizzazione. Negli ultimi anni, il nostro movimento ha denunciato con forza i rischi legati al project financing, presentando un esposto all’ANAC che ha portato allo stop dell’operazione: un passaggio fondamentale, citato anche nella relazione di scioglimento del Comune di Caserta per infiltrazioni mafiose. Siamo stati gli unici a sollevare pubblicamente la questione, a chiedere un uso alternativo della piazza e a denunciare l’utilizzo strumentale — e antieconomico — del parcheggio Carlo III. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
