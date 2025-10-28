Case popolari il nuovo regolamento premia meno i residenti storici
È stato approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Piacenza. Nel nuovo testo vengono accorpati, in un unico documento, i quattro distinti disciplinari che sino ad oggi normavano assegnazione e gestione degli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
