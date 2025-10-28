Cascina il laboratorio Mamme Insieme per favorire l’inclusione delle mamme straniere
Cascina, martedì 28 ottobre 2025 - Nel mese di ottobre ha preso il via “ Mamme Insieme ”, il l aboratorio gratuito di lingua italiana dedicato alle mamme straniere, organizzato dai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Cascina e sostenuto dall’ assessore all’istruzione Claudio Loconsole e dall’amministrazione comunale. L’iniziativa nasce dall’esigenza, riscontrata sul campo, di offrire un supporto concreto alle madri straniere che spesso incontrano difficoltà linguistiche nel dialogo con insegnanti, educatrici e operatori dei servizi pubblici. «La comunicazione è la chiave dell’inclusione – sottolinea l’assessore Loconsole – e questo laboratorio rappresenta un ponte concreto tra le famiglie e le istituzioni scolastiche e territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
