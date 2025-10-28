Cascina abbraccia i vincitori del Premio Lungofiume 2025
Tanti applausi, emozioni vibranti e una chiesa gremita per la quarta edizione del Premio Lungofiume - Poesia e Narrativa 2025. Una cerimonia-spettacolo (con le letture interpretate dagli attori Benedetta e Andrea Giuntini, gli intermezzi musicali del coro ‘Mi alma Canta’ e il coordinamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
