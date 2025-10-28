Casciello | Fanno sorridere gli appelli all’elettorato moderato

Tempo di lettura: 2 minuti “ Da settimane leggo di appelli all’elettorato moderato, ignorato e snobbato fino a quando qualcuno non ha deciso di abbandonare Noi Moderati e, nell’ansia di rappresentare una forza e un consenso che non ha mai dimostrato di avere, continua con un non riuscito tentativo di cannibalismo elettorale nei confronti degli alleat i”. Lo afferma in una nota Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania. “ Noi Moderati – prosegue – come tutte le altre forze politiche del centrodestra, sono impegnati in quella che può essere una storica battaglia elettorale per riportare la Campania, con la vittoria di Edmondo Cirielli, in un porto sicuro di sviluppo, buona sanità, trasporti efficienti, servizi reali ai cittadini”, aggiunge Casciello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

