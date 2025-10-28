Casalnuovo truffa del finto carabiniere | anziana fa arrestare 21enne dopo consegna gioielli

Si è finto un carabiniere per estorcere gioielli a un’anziana, ma la truffa è durata poco: la Polizia di Stato lo ha arrestato in flagranza di reato. Protagonista della vicenda un 21enne napoletano, finito in manette nel primo pomeriggio di ieri con l’accusa di truffa aggravata. Casalnuovo, truffa del finto carabiniere: anziana fa arrestare 21enne . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casalnuovo, truffa del finto carabiniere: anziana fa arrestare 21enne dopo consegna gioielli

News recenti che potrebbero piacerti

Coppia di anziani vittime della truffa del finto Carabiniere, truffatrice arrestata. Ieri pomeriggio in provincia di Lecco, la Polizia ha fermato una donna di 34 anni sorpresa mentre tentava di truffare una coppia di anziani. Tutto è iniziato con una telefonata: il truffat - facebook.com Vai su Facebook

Truffa del finto carabiniere, il sindaco Tirrito: “state attenti e non aprite a nessuno” - Il sindaco di Sant'Angelo Muxaro ha lanciato l'allarme per mettere in guardia la comunità su alcuni malviventi che entrano in azione per truffare gli anziani ... Lo riporta grandangoloagrigento.it

Sventata la truffa del finto carabiniere in Romagna - Dopo aver colpito nel Bolognese, hanno tentato il bis in Romagna, ma l'anziana forlivese presa di mira, che in passato aveva già sventato simili truffe, non ha abboccato. altarimini.it scrive

Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne, denunciati - Due uomini, tra cui un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una 78enne di Castelnuovo Berardenga. gonews.it scrive