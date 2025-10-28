Casalnuovo sei arresti | il clan Tammaro-Rea-Veneruso guidava estorsioni anche dal carcere
Un nuovo colpo alla criminalità organizzata è stato messo a segno questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
