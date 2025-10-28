Casalnuovo blitz dei Carabinieri contro il clan Tammaro-Rea-Veneruso | sei arresti

CASALNUOVO DI NAPOLI, 28 OTTOBRE 2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, gravemente indiziate di appartenere a un’associazione di tipo mafioso. Le accuse comprendono anche detenzione e porto illegali di armi da fuoco, nonché tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e finalizzate a favorire il gruppo criminale Tammaro-Rea-Veneruso, attivo a Casalnuovo di Napoli e nei comuni limitrofi. Secondo le indagini, il capo dell’organizzazione, nonostante fosse detenuto, avrebbe continuato a impartire ordini e direttive ai propri affiliati, individuando obiettivi e persone da sottoporre a estorsione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Casalnuovo, blitz dei Carabinieri contro il clan Tammaro-Rea-Veneruso: sei arresti

Approfondisci con queste news

Cronache della Campania. Sam Marshall · Wisp. Blitz antidroga tra Ponticelli e Casalnuovo #clanTammaro - facebook.com Vai su Facebook

Casalnuovo, colpi di pistola contro casa e auto in sosta - Sette proiettili nella notte in viale dei Pini a Casalnuovo: la veranda di un’abitazione e una Fiat Punto nel mirino, nessuna persona è rimasta ferita ... Riporta 2anews.it

Casalnuovo, colpi di pistola contro casa e auto: indagini in corso - Una raffica di colpi ha squarciato il silenzio della sera in viale dei Pini, a Casalnuovo di Napoli. Secondo pupia.tv

Casalnuovo, spari contro abitazione e auto - Tre proiettili hanno centrato la veranda della casa e quattro la vettura parcheggiata in strada. Lo riporta rainews.it