Casalecchio spaccata all’alba | ladro incastrato dal suo stesso sangue

È stato identificato e rintracciato il presunto autore della “spaccata” avvenuta alle prime luci dell’alba di domenica scorsa in un bar della zona. Si tratta di un giovane italiano di 19 anni, individuato dai carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale al termine di una rapida attività. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

