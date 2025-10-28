Casa Vicens una meraviglia per gli occhi | storia e segreti del primo capolavoro di Gaudì

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona è una città ricca di storia e architettura, ma sembra quasi impossibile immaginarla senza le architetture di Antoni Gaudì. L’artista con la sua fantasia e ingegno ha cambiato per sempre il volto della località spagnola rendendola unica e riconoscibile in tutto il mondo. Ogni progetto è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Casa Vicens Meraviglia Occhi