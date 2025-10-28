Casa | via ai nuovi bandi per case popolari e contributo affitti
Aprirà domani, mercoledì 29 ottobre, il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi Erp, case popolari. A differenza del passato, sarà un bando ‘aperto’, con più finestre temporali per fare domanda. La prima, da domani, resterà aperta sessanta giorni: sarà così stilata una prima graduatoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
