Casa delle associazioni e della Salute nel bene confiscato al boss Michele Zagaria
Taglio del nastro a Casapesenna per la “Casa delle associazioni e della Salute”, realizzata in un immobile confiscato in via Don Peppe Diana al capoclan dei Casalesi Michele Zagaria. Si tratta di una struttura di circa 150 metri quadrati su due livelli, affidata dal Comune di Casapesenna ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it
