Casa dalla Regione Lombardia oltre 249mila euro per famiglie in difficoltà a Lecco
La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla casa e housing sociale, Paolo Franco, ha approvato la ripartizione straordinaria del contributo regionale di solidarietà per l'anno in corso, destinando un totale di 475.000 euro alle ALER territoriali, tra cui ALER Bergamo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Terzo Settore, in Regione un nuovo progetto di legge del Pd: “Valorizzare il privato non profit” - Il Partito Democratico presenta quella che potrebbe diventare la prima legge quadro del settore per "coglierne peculiarità e valore e creare canali preferenziali di dialogo" ... Come scrive bergamonews.it
In Lombardia 143 milioni per cure a casa di fragili e over 65 - Regione Lombardia rafforza la rete delle cure domiciliari con un investimento complessivo di 143 milioni di euro di fondi Pnrr. Riporta ansa.it
