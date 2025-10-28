Carta Cultura 2025 in scadenza ultimi giorni per richiederla sull’App IO
Ultimi giorni per avere libri gratis. Scade il 31 ottobre 2025 il termine per richiedere la Carta della Cultura, il contributo da 100 euro promosso dal ministero della Cultura e gestito tramite App IO per l’acquisto di libri cartacei o digitali. La misura è nata per contrastare la povertà educativa e culturale ed è riservata ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro. Si può utilizzare per comprare libri (obbligatoriamente con codice ISBNI nei punti vendita fisici e online aderenti. Il bonus, disponibile dal 1° ottobre al 31 ottobre, può essere richiesto una sola volta per ogni nucleo familiare e resta attivo per 12 mesi dal rilascio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Carta cultura verso il tramonto, con la Manovra 2026 cambia ancora il bonus giovani - facebook.com Vai su Facebook
Brava Lella. Una Carta Cultura che ESCLUDE proprio chi di cultura e formazione avrebbe bisogno. Lasciare indietro chi ha abbandonato la scuola, chi è stato bocciato e chi ha studiato per discipline professionali diverse è davvero la prova di quale concetto d - X Vai su X
Carta Cultura in scadenza, come fare domanda per il bonus libri fino a 500 euro e chi può ancora ottenerlo - Fino al 31 ottobre 2025 si può richiedere la Carta della Cultura, il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di libri con codice ISBN, per le famiglie con ... Secondo fanpage.it
Carta della Cultura, fino a 500 euro per acquisto libri: domande entro 31 ottobre - È ancora possibile richiedere la Carta della Cultura, il contributo del valore di 100 euro destinato all’acquisto di libri, previsto per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. Scrive orizzontescuola.it
Carta della cultura, gli step dopo la domanda: dalla graduatoria all’utilizzo sull’App IO - In scadenza la domanda per la Carta della cultura, il bonus libri di 100 euro all'anno riconosciuto dal 2020 al 2024. Secondo msn.com