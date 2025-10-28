Carta Cultura 2025 in scadenza ultimi giorni per richiederla sull’App IO

Ultimi giorni per avere libri gratis. Scade il 31 ottobre 2025 il termine per richiedere la Carta della Cultura, il contributo da 100 euro promosso dal ministero della Cultura e gestito tramite App IO per l’acquisto di libri cartacei o digitali. La misura è nata per contrastare la povertà educativa e culturale ed è riservata ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro. Si può utilizzare per comprare libri (obbligatoriamente con codice ISBNI nei punti vendita fisici e online aderenti. Il bonus, disponibile dal 1° ottobre al 31 ottobre, può essere richiesto una sola volta per ogni nucleo familiare e resta attivo per 12 mesi dal rilascio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

