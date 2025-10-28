Carrarese cade a Cesena 2-1 e perde l’imbattibilità esterna
Cesena, 28 ottobre 2025 – La Carrarese conosce all’Orogel Stadium la prima sconfitta esterna della stagione. Il Cesena fa suo un match molto equilibrato e bloccato che nel primo tempo si “apre” soltanto per una decisione arbitrale dubbia. Al 32’ Di Marco ravvisa un contatto da rigore tra Fabrotta e Belloni che le immagini non chiariscono. Sul dischetto si presenta Shpendi che spiazza Bleve. Neanche il vantaggio degli emiliani accende una sfida che solo nel minuto di recupero ha un nuovo sussulto sempre per merito dei locali che vanno vicino al raddoppio con un tap-in di Diao murato in uscita da Bleve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA - In graduatoria Vanchiglia e Cuneo si avvicinano a -3 dai grigi, sempre in testa. Cade l'Ovadese. - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese cade a Cesena 2-1 e perde l’imbattibilità esterna - Un rigore dubbio di Shpendi manda avanti i locali che nella ripresa raddoppiano con Berti. Si legge su sport.quotidiano.net
LIVE Cesena-Carrarese 2-1 Serie B 2025/2026: Cinque Minuti Di Recupero - Carrarese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Prima gioia stagionale al Manuzzi per il Cesena, i gioielli Shpendi e Berti abbattono la Carrarese - Le reti dei due prodotti del settore giovanile bianconero tengono il Cavalluccio terzo in classifica, a 20 punti assieme alla vicecapolista Monza che ha una migliore differenza gol ... Come scrive cesenatoday.it