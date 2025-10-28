Carrarese cade a Cesena 2-1 e perde l’imbattibilità esterna

Cesena, 28 ottobre 2025 – La Carrarese conosce all’Orogel Stadium la prima sconfitta esterna della stagione. Il Cesena fa suo un match molto equilibrato e bloccato che nel primo tempo si “apre” soltanto per una decisione arbitrale dubbia. Al 32’ Di Marco ravvisa un contatto da rigore tra Fabrotta e Belloni che le immagini non chiariscono. Sul dischetto si presenta Shpendi che spiazza Bleve. Neanche il vantaggio degli emiliani accende una sfida che solo nel minuto di recupero ha un nuovo sussulto sempre per merito dei locali che vanno vicino al raddoppio con un tap-in di Diao murato in uscita da Bleve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

