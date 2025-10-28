Carpi Per i giorni dei defunti orari ampliati al Cimitero urbano

In occasione della Giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, da oggi, martedì 28 ottobre, e fino a domenica 2 novembre, il cimitero urbano sarà aperto con orario continuato per favorire le visite.Nel dettaglio: da martedì 28 a venerdì 31 ottobre, il cimitero sarà aperto alle visite dalle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

