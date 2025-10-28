Carpi in coppa in campo sette nuovi titolari
La terza di fila al "Cabassi" porta il Carpi stasera alle 20,30 a misurarsi nel secondo turno di Coppa Italia di C contro l’ Union Brescia. Una gara in cui mister Stefano Cassani darà spazio a chi ne ha avuto fin qui meno, senza rischiare nessuno dei presunti titolari in vista di domenica a Sassari, dove i biancorossi saranno ancora in piena emergenza fra infortuni e squalifiche. E’ vero che la Coppa è una bella vetrina (che la vince va diretto alle fase nazione dei playoff per la B), ma in questo momento assomiglia di più a un fastidioso intramezzo di campionato per la truppa di Cassani, che ieri non ha tenuto la conferenza pre gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
