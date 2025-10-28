Caro Carosello di e con Clara Costanzo

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 21 novembre 2025. Apre la rassegna Caro Carosello di Clara Costanzo il 21 Novembre 2025. Trama: Nato in occasione dei 70 anni della televisione italiana, “A nanna dopo Carosello” è un omaggio affettuoso e gioioso, tra parole, canzoni e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

