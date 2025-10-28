Carlos Augusto Inter si va verso maglia da titolare contro la Fiorentina | il piano di Chivu

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nella sfida di domani contro la Fiorentina, Carlos Augusto potrebbe tornare dal primo minuto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sta pensando di concedere un turno di riposo a uno tra Dimarco e Bastoni, affidandosi alla freschezza e alla duttilità dell’esterno brasiliano. Carlos Augusto, finora impiegato soprattutto a gara in corso, ha dimostrato di poter garantire equilibrio e spinta sulla corsia mancina, adattandosi sia da quinto di centrocampo che da braccetto nella linea difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto Inter, si va verso maglia da titolare contro la Fiorentina: il piano di Chivu

