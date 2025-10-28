Carlo Verdone e l'ultima stagione di Vita da Carlo | Ho fatto un'autobiografia completa
(askanews) – Il suo è stato il red carpet di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: Verdone ha infatti presentato qui in anteprima l’ultima stagione del suo Vita da Carlo, disponibile dal 28 novembre su Paramount+. «Ho fatto un’autobiografia direi completa, tra i libri che ho scritto, in più questa Vita da Carlo. – ha detto il regista – Ho cercato di avvicinarmi, anche nella recitazione, a quello che sono io molto nella vita normale, mi sono quasi dimenticato che c’era una macchina da presa». GUARDA LE FOTO Carlo Verdone, foto: Tutte le donne della sua vita, vere e ‘finte’. 🔗 Leggi su Amica.it
