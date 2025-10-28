Cari vescovi vi conviene pentirvi e non andare al gay pride
Il pentimento è un concetto chiave della dottrina cattolica. Chi ha commesso un peccato con un atto di contrizione può ripudiarlo e chiedere perdono, impegnandosi di fronte a Dio a non farlo più. 🔗 Leggi su Laverita.info
