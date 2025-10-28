Milano – Mercoledì 29 ottobre 2025, a Milano, si tiene un evento che coniuga formazione, opportunità professionale e networking: il Career Day organizzato dalla Luiss. L’iniziativa, che si svolge presso il Luiss Hub for Makers and Students in via Massimo D’Azeglio 3, a Porta Nuova, vede la partecipazione di oltre 100 studenti magistrali e neolaureati pronti a incontrare i recruiter di 28 aziende di primo piano, sia italiane sia internazionali. L’ateneo e la rete internazionale. La Luiss Guido Carli (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) è una delle università private più prestigiose d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Career Day Luiss a Milano, un ponte tra le aziende e gli studenti magistrali e neolaureati