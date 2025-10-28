La Consulta ha definito il Payback un “contributo di solidarietà” e ne ha confermato l’applicazione per il 2015-2018. Ma il settore dei dispositivi medici – oltre 18,3 miliardi di valore tra mercato interno ed export e più di 200 mila addetti – non può farsi carico dei deficit della programmazione pubblica senza danneggiare diritto alla salute, occupazione e investimenti. Ha ragione chi critica: occorre abrogare il meccanismo e sostituirlo con regole sostenibili e prospettiche. C’è un’Italia che cura e un’Italia che calcola. La prima salva vite, produce tecnologia, addestra medici, investe in ricerca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Care istituzioni, basta con il Payback dei dispositivi