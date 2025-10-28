Cardinale | Vogliamo trasformare il Milan e portarlo a livello delle squadre di Premier League

Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, ha rilasciato un'intervista a 'The Varsity. Ecco le parole sugli investimenti nel club e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cardinale: “Vogliamo trasformare il Milan e portarlo a livello delle squadre di Premier League”

Vogliamo condividere con tutti voi l’appello che il Cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ha indirizzato il 23 ottobre al Ministro della Cultura, al Ministro per lo Sport e i Giovani e a tutti i parlamentari campani in favore di un sostegno strutturale da parte dell - facebook.com Vai su Facebook

Cardinale: "Non tengo i soldi per me, li reinvesto nel club. Voglio innovare: Premier la vera concorrenza" - X Vai su X

Cardinale: «Voglio rinnovare il Milan come fece Berlusconi. Ciò che guadagno lo reinvesto nel club» - Il proprietario del club rossonero: «Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato estivo. Si legge su msn.com

Milan, Cardinale: “Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto” - Le dichiarazioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird: "Per noi la vera concorrenza è la Premier League" ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cardinale: «Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che io abbia mai fatto» - È una sfida, perché l’ecosistema in cui opero è ... Riporta msn.com