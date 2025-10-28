Gerry Cardinale rompe il silenzio. Il proprietario del Milan ha parlato negli Stati Uniti al podcast The Varsity, offrendo una riflessione a tutto tondo sulla gestione del club rossonero, sulle sfide economiche del calcio italiano e sul futuro del progetto RedBird. Le parole di Cardinale. «Com’è possedere una squadra come il Milan? La cosa più difficile che abbia mai fatto. È una sfida, perché l’ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento». Cardinale ha poi sottolineato i progressi economici del club: «In tre anni di proprietà come RedBird siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cardinale: «Per noi la vera concorrenza è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente»