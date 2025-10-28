Cardinale | Per noi la vera concorrenza è la Premier League Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente
Gerry Cardinale rompe il silenzio. Il proprietario del Milan ha parlato negli Stati Uniti al podcast The Varsity, offrendo una riflessione a tutto tondo sulla gestione del club rossonero, sulle sfide economiche del calcio italiano e sul futuro del progetto RedBird. Le parole di Cardinale. «Com’è possedere una squadra come il Milan? La cosa più difficile che abbia mai fatto. È una sfida, perché l’ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento». Cardinale ha poi sottolineato i progressi economici del club: «In tre anni di proprietà come RedBird siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Cardinale: "Io Berlusconi 2.0. Non tengo i soldi per me, Premier la vera concorrenza" #cardinale #milan #premier - X Vai su X
? CARDINALE CHIARISSIMO! "Nei 3 anni al Milan, cashflow positivo per la prima volta in 17 anni". RIVOLUZIONE STADIO: "Non è per intascarmi i soldi, ma per trasformare il Milan in una squadra di Premier". La vera competizione è l'Inghilterra, non la Se - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Cardinale: "Non tengo i soldi per me, li reinvesto nel club. Premier la vera concorrenza" - Il proprietario del club rossonero ha parlato a The Varsity anche del nuovo stadio: "Una volta completato, voglio condividere il modello con le altre squadre di Serie A" ... Da msn.com