Cardinale | Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto

Il numero uno di RedBird a un podcast Usa: "È una sfida, perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. I soldi che guadagno li reinvesto. Vogliamo un team al livello della Premier". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cardinale: "Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto"

