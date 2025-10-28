Cardinale | Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero uno di RedBird a un podcast Usa: "È una sfida, perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. I soldi che guadagno li reinvesto. Vogliamo un team al livello della Premier". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cardinale essere proprietario del milan 232 la cosa pi249 difficile che abbia mai fatto

© Gazzetta.it - Cardinale: "Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cardinale: "Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto" - Il numero uno di RedBird a un podcast Usa: "È una sfida, perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Da msn.com

cardinale essere proprietario milanBerlusconi 2.0? Cardinale: "Voglio innovare come fece lui ma oggi non puoi: tutto troppo costoso" - Gerry Cardinale, proprietario del Milan tramite il fondo RedBird Capital & Partners, è stato intervistato nei giorni scorsi al podcast americano The Varsity e ... milannews.it scrive

cardinale essere proprietario milanGerry Cardinale sogna in grande: “Con il Milan voglio fare come Berlusconi o Steinbrenner” - Cardinale parla della sua esperienza alla guida del Milan: "Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cardinale Essere Proprietario Milan