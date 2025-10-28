Cardi B critica i poveri che hanno votato Trump | Non è mai stato dalla vostra parte
Cardi B si è rivolta alla fetta di elettori meno fortunati che hanno votato per Donald Trump all’ultima campagna elettorale che lo scorso anno ha portato il tycoon al secondo mandato. Con il ritorno alla Casa Bianca dell’ex imprenditore in molti pensavano che il suo insediamento avrebbero migliorato la loro situazione economica. La rapper vincitrice di un Grammy è apparsa su Instagram Live durante il fine settimana, dove ha dichiarato senza mezzi termini: “Donald Trump non è mai stato per voi poveri figli di p******a.” La voce di Up ha aggiunto sostenendo che il presunto disprezzo di Trump per i poveri si applica a tutte le etnie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
[…] Cacciari la premier Meloni ha usato toni di forte critica contro la Flotilla. «Per forza, la disturba. Dio non voglia che capiti un incidente a un italiano, per il governo sarebbe un disastro». Ma ha ragione quando dice: è un’iniziativa per mettere in difficoltà il gov - facebook.com Vai su Facebook
Lo nuevo de Cardi B se presenta como un regreso poderoso, despreocupado y todo lo honesto que puede ser la estrella. Crítica de "Am I The Drama?" en Mondo Sonoro. - X Vai su X
Cardi B rivela di essere incinta, la rapper aspetta un figlio dal fidanzato Stefon Diggs - Cardi B aspetta il suo quarto figlio, il primo con il fidanzato, il wide receiver dei New England Patriots Stefon Diggs. Come scrive tgcom24.mediaset.it
La giuria assolve Cardi B dall’accusa di aggressione a una guardia di sicurezza - Dopo meno di un’ora di camera di consiglio, la giuria di Los Angeles ha assolto la rapper statunitense, al secolo Belcalis Marlenis Almánzar, dalle accuse di aver aggredito una guardia di sicurezza, ... Segnala tg24.sky.it