Cardi B critica i poveri che hanno votato Trump | Non è mai stato dalla vostra parte

Cardi B si è rivolta alla fetta di elettori meno fortunati che hanno votato per Donald Trump all’ultima campagna elettorale che lo scorso anno ha portato il tycoon al secondo mandato. Con il ritorno alla Casa Bianca dell’ex imprenditore in molti pensavano che il suo insediamento avrebbero migliorato la loro situazione economica. La rapper vincitrice di un Grammy è apparsa su Instagram Live durante il fine settimana, dove ha dichiarato senza mezzi termini: “Donald Trump non è mai stato per voi poveri figli di p******a.” La voce di Up ha aggiunto sostenendo che il presunto disprezzo di Trump per i poveri si applica a tutte le etnie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

