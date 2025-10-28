Carcinoma del Cavo Orale | screening gratuiti a Polistena
Il Lions Club Polistena Brutium, in collaborazione con l’Associazione La Fenice ETS – ODV, scende in campo con un' iniziativa dedicata alla salvaguardia e tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e diagnosi precoce del Carcinoma del Cavo Orale. L’evento si terrà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
25 ottobre | Giornata del Tumore della Bocca Il tumore del cavo orale può essere prevenuto e, se diagnosticato in tempo, può essere curato. Ogni anno in Italia vengono registrati oltre 4.000 nuovi casi, ma la diagnosi precoce resta ancora troppo rara. Un - facebook.com Vai su Facebook
Polistena, Lions Club e “La Fenice” insieme per una giornata di prevenzione del Carcinoma del Cavo Orale a Polistena - Il Lions Club Polistena Brutium, in collaborazione con l’Associazione La Fenice ETS – ODV, annuncia una importante iniziativa dedicata alla salvaguardia e tutela della salute pubblica, con particolare ... Lo riporta strettoweb.com
Screening gratuito per la prevenzione del tumore del cavo orale - Provincia – Screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, il prossimo 22 settembre, all’ospedale San Salvatore, con visite gratuite di controllo tramite prenotazione telefonica. Riporta terremarsicane.it
Pordenone. Riapre sportello screening carcinoma del cavo orale - Il servizio rientra nel progetto di Odontoiatria Pubblica Sociale, che ha come bacino di utenza bambini da 0 a 14 anni e persone che per motivi di salute o economici non riescono ad accedere alle cure ... Segnala quotidianosanita.it