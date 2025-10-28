Carcere Livorno Maria Grazia Giampiccolo è la nuova direttrice

Maria Grazia Giampiccolo è la nuova direttrice del carcere di Livorno al posto del dottor Giuseppe Renna. A darne notizia è il Sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria (Sinappe) che “accoglie con fiducia e spirito collaborativo la nuova direzione, augurandosi che possa rappresentare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it