Carcere di Turi | dalla cella una corda calata all’esterno dove i complici hanno legato il pacco particolare Sequestrato Sappe

Noinotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Questa volta la sorpresa l’hanno avuta i detenuti che tiravano su un filo fatto scendere da una stanza detentiva del carcere di Turi (che dà sulla libera via) a cui i complici dall’esterno avevano attaccato un pacco particolare, poiché lo stesso sarebbe stato sequestrato dopo essersi impigliato mentre veniva tirato su, come facevano una volta le nostre nonne con la spesa depositata in un cestino. Ancora una volta il SAPPE deve ringraziare i poliziotti di Turi i quali nonostante siano diventati uno sparuto numero (che diminuisce sempre di più a seguito dei pensionamenti, delle riforme ecc. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Carcere di Turi: dalla cella una corda calata all'esterno dove i complici hanno legato il pacco particolare. Sequestrato Sappe

