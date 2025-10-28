Carcere di Turi | dalla cella una corda calata all’esterno dove i complici hanno legato il pacco particolare Sequestrato Sappe
Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Questa volta la sorpresa l’hanno avuta i detenuti che tiravano su un filo fatto scendere da una stanza detentiva del carcere di Turi (che dà sulla libera via) a cui i complici dall’esterno avevano attaccato un pacco particolare, poiché lo stesso sarebbe stato sequestrato dopo essersi impigliato mentre veniva tirato su, come facevano una volta le nostre nonne con la spesa depositata in un cestino. Ancora una volta il SAPPE deve ringraziare i poliziotti di Turi i quali nonostante siano diventati uno sparuto numero (che diminuisce sempre di più a seguito dei pensionamenti, delle riforme ecc. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e’ uscito un articolo che parla di una esperienza bellissima, fatta nel Carcere di Turi, dove su indicazione dell’Associazione Ploteus, ho tenuto insieme ad altri, un corso di formazione sui rifiuti, per un gruppo di detenuti. Ho - facebook.com Vai su Facebook
Aggredito agente in servizio nel carcere di Turi: colpito con una testata da detenuto https://ift.tt/bXHi5Eh https://ift.tt/xFKySvR - X Vai su X
Carcere di Turi: dalla cella una corda calata all’esterno dove i complici hanno legato il pacco particolare. Sequestrato Sappe - Questa volta la sorpresa l’hanno avuta i detenuti che tiravano su un filo fatto scendere da una stanza detentiva del carcere di Turi (che dà sulla libera via) a cui i complici dall’esterno avevano att ... Secondo noinotizie.it