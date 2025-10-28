Carbone festeggia la vittoria dell’Inter Primavera sulla Cremonese | Orgoglioso di tutti voi – FOTO

Inter News 24 Carbone festeggia la vittoria dell’Inter Primavera sulla Cremonese: «Orgoglioso di tutti voi». Il messaggio social del tecnico. Un messaggio chiaro, diretto e carico d’orgoglio. Il tecnico dell’ Inter Primavera, Benny Carbone, ha voluto celebrare sui social il buon momento della sua squadra. Dopo il successo contro la Cremonese Primavera, il terzo consecutivo tra campionato e Youth League, l’allenatore ha pubblicato un post su Instagram per complimentarsi con i suoi giovani giocatori. Carbone si è detto “orgoglioso” del gruppo, invitando i ragazzi a mantenere la concentrazione (“testa bassa”) e a proseguire su questa strada positiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

