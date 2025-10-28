Carabinieri in zona Tempio stazione una denuncia e un accompagnamento al Cpr

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena sono proseguiti nelle aree considerate più critiche per l'ordine pubblico e la sicurezza. Le forze dell'ordine hanno monitorato anche le segnalazioni caricate dai cittadini sul web, prestando particolare attenzione a via Nicolò. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

