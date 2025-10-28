Carabinieri controlli per prevenire i furti

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri sono stati impegnati in una attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori. Lo dice l’Arma in un comunicato. Particolare attenzione è stata rivolta alle frazioni di Piangipane, Mezzano, Godo, Sant’Alberto ed al territorio periferico di Ravenna. I vari posti di controllo dinamici eseguiti dalle pattuglie dei militari, integrati anche dal servizio di pronto intervento del Nucleo Radiomobile e da personale della Sezione Operativa, sono stati effettuati sia in zone industriali ed artigianali, sia nei centri nevralgici delle periferie, vigilando attentamente quelle zone già interessate di recente da alcuni furti consumati nell’arco notturno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, controlli per prevenire i furti

Approfondisci con queste news

Controlli straordinari dei Carabinieri contro furti in abitazione nelle Giudicarie e Alto Garda https://www.lavocedelnordest.eu/controlli-straordinari-dei-carabinieri-contro-furti-in-abitazione-nelle-giudicarie-e-alto-garda/ Aumentata la presenza sul territorio - facebook.com Vai su Facebook

Controlli dei Carabinieri in centro: i militari ricevono suggerimenti e pareri da cittadini e negozianti - - X Vai su X

Carabinieri, controlli per prevenire i furti - Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri sono stati impegnati in una attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori. Si legge su msn.com

Carabinieri in campo contro furti in abitazione nelle Giudicarie e Alto Garda - Riva del Garda (Trento) – Nelle ultime settimane il territorio dell’Alto Garda e delle Val Giudicarie inferiori ed esteriori ha registrato un anomalo incremento di episodi furtivi ai danni di abitazio ... Riporta msn.com

Carabinieri, servizio coordinato anti alcol e furti: emessi due 'Daspo urbano' - In campo 16 militari di più stazioni, affiancati dall'Ispettorato del Lavoro e i NAS, i quali hanno elevato sanzioni per lavoro nero, somministrazione di alcolici a minori e carenze igieniche ... Segnala laprovinciacr.it