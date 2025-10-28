Carabiniere uccise un egiziano che voleva fare una strage a Capodanno Il gip di Rimini archivia | fu legittima difesa
Fu legittima difesa. Il gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, dispone l’archiviazione del procedimento penale per omicidio colposo a carico del luogotenente dei Carabinieri Luciano Masini. Il 23enne egiziano aveva accoltellato 4 passanti al grido di Allah Akbar. Il militare nella notte dello scorso Capodanno, nella frazione di Villa Verucchio, sparò, uccidendolo, a un giovane egiziano di 23 anni armato di coltello e in evidente stato di alterazione, che aveva già aggredito e colpito quattro persone. Il Sim Carabinieri accoglie “con assoluta e inequivocabile soddisfazione” la decisione del Giudice per le indagini preliminari che fa seguito alla richiesta di archiviazione della Procura di Rimini, per la quale si è trattato appunto di legittima difesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
