Carabiniere fuori servizio vede l' incidente e salva la vita ad un ragazzo | la sua cintura utilizzata come laccio emostatico

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORINALDO - Ha fermato una grave emorragia utilizzando la cintura dei pantaloni come laccio emostatico, riuscendo a salvare la vita a un motociclista appena coinvolto in un incidente. È quanto fatto dall’appuntato scelto Pasqualino Gaetani, in forza alla Centrale Operativa dei Carabinieri di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Palermo, carabiniere fuori servizio salva un uomo colto da malore: “Esempio di dedizione e umanità” - Un carabiniere libero dal servizio è intervenuto tempestivamente per salvare la vita di un uomo colto da malore alla guida della propria auto. Come scrive newsicilia.it

Frisca Lisa Laygo morta a Predore, la barca guidata dal carabiniere fuori servizio prestata da un amico. Acquisiti i filmati delle telecamere - Un cartello sulla riva del lago d'Iseo, a Predore, richiama all'attenzione: «Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio». Secondo bergamo.corriere.it

Agropoli, straniera rischia di annegare: salvata da un carabiniere fuori servizio - Momenti di grande tensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Agropoli, dove una donna straniera ha rischiato di annegare a pochi metri dalla riva. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Carabiniere Fuori Servizio Vede