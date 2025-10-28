Carabiniere fuori servizio vede l' incidente e salva la vita ad un ragazzo | la sua cintura utilizzata come laccio emostatico
CORINALDO - Ha fermato una grave emorragia utilizzando la cintura dei pantaloni come laccio emostatico, riuscendo a salvare la vita a un motociclista appena coinvolto in un incidente. È quanto fatto dall’appuntato scelto Pasqualino Gaetani, in forza alla Centrale Operativa dei Carabinieri di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
