Capuano applaude la scelta Spalletti | Nome giusto e se accetta un contratto di otto mesi significa solo una cosa Poi parla così del mercato di gennaio

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capuano sull’ipotesi Spalletti: l’ex CT è il profilo giusto per la panchina bianconera, ma l’accordo dipenderà dalle garanzie, anche sul mercato. La  Juventus  ha voltato pagina, esonerando  Igor Tudor  e affidando momentaneamente la squadra a  Massimo Brambilla. Ma la caccia al nuovo allenatore è già entrata nel vivo, e il nome in cima alla lista è quello di Luciano Spalletti. Una scelta che convince il giornalista  Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di  TMW Radio, ma che, a suo dire, non può prescindere da precise condizioni. Capuano: Spalletti sì, ma con garanzie. Secondo l’analisi dell’opinionista,  puntare su Luciano Spalletti è «la scelta giusta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

