Cappello occhiali da sole e coltello per minacciare la cassiera | rapinatore fugge con oltre mille e 300 euro

SQUINZANO – Ancora un colpo messo a segno da un rapinatore solitario: dopo gli episodi in due centri scommesse di Lecce nei giorni scorsi, un altro a Squinzano, questa volta ai danni di un discount. È accaduto nel supermercato Eurospin di via Raffaello Sanzio, dove il malvivente si è presentato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cappello, occhiali da sole e coltello per minacciare la cassiera: rapinatore fugge con oltre mille e 300 euro - Dopo aver rimediato il bottino, è fuggito dileguandosi a piedi: è ricercato dai carabinieri ... Secondo lecceprima.it

Occhiali da sole e coltello Farmacista rapinata - A incastrarlo è stata la targa immortalata dalle telecamere, ora è in carcere I carabinieri della Compagnia di Desio hanno ... Lo riporta ilgiorno.it

Occhiali da sole e coltello in mano: rapina in una parafarmacia di Maserada - Rapina con occhiali da sole e coltello: il colpo è stato messo a segno intorno alle 11 di oggi, giovedì 11 agosto, nella parafarmacia di viale Caccianiga, a Maserada. Secondo ilgazzettino.it