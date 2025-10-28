Capossela e le sue Rime di Michelangelo | La bellezza senza amore è soltanto mercimonio

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinicio Capossela e Mario Brunello incantano il pubblico della Galleria dell’Accademia. A diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007, è andato inscena ieri il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo nella nuova veste accompagnata dalla Consorteria delle Tenebre (Teodoro Baù, Rosa Helena Ippolito, Noelia Reverte Reche, viole da gamba) e Vincenzo Vasi, (theremin e percussioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

capossela e le sue rime di michelangelo la bellezza senza amore 232 soltanto mercimonio

© Lanazione.it - Capossela e le sue Rime di Michelangelo: "La bellezza senza amore è soltanto mercimonio"

Leggi anche questi approfondimenti

capossela sue rime michelangeloFuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo - Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano alla Galleria dell'Accademia di Firenze lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 18. Da itinerarinellarte.it

capossela sue rime michelangeloArte e musica per Michelangelo. Capossela in dialogo col maestro - Il cantautore e il violoncellista Mario Brunello propongono ’Fuggite amanti amor’ sotto la statua del ... Lo riporta msn.com

Galleria dell’Accademia, concerto di Vinicio Capossela per la rassegna su Michelangelo - La risposta entusiasta del pubblico e l’ampia partecipazione agli eventi hanno segnato il successo della prima parte de “L’eterno contemporaneo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Capossela Sue Rime Michelangelo