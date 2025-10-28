Vinicio Capossela e Mario Brunello incantano il pubblico della Galleria dell’Accademia. A diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007, è andato inscena ieri il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo nella nuova veste accompagnata dalla Consorteria delle Tenebre (Teodoro Baù, Rosa Helena Ippolito, Noelia Reverte Reche, viole da gamba) e Vincenzo Vasi, (theremin e percussioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capossela e le sue Rime di Michelangelo: "La bellezza senza amore è soltanto mercimonio"