"Il centro dell’impiego andrà avanti sicuramente per un altro anno, abbiamo ottenuto il nuovo finanziamento. Questo avverrà con la stessa modalità attuale, insieme al supporto della compagnia della mediazione linguistica culturale cidas". Queste le parole del sindaco Bernardi in merito al centro dell’impiego di Portomaggiore, che mancava da una ventina di anni. Oggi si contano ben 350 accessi al servizio di impiego, rispetto ai 300 di fine agosto. "A questi dati vanno aggiunti quelli del Jobd, che sono stati una tantum, e complessivamente si contano 500 accessi da gennaio di quest’anno", aggiunge il sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caporalato, lo sportello va avanti: "In un solo mese altri 50 accessi"