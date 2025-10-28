Capello | Tudor paga per tutti ma la squadra chi l’ha costruita!? Spalletti è da Juventus Palladino non è al livello E così si risolve il problema del gol

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Parla l’ex tecnico. Chi, meglio di Fabio Capello, può dire di conoscere a fondo l’ambiente Juventus. L’ex allenatore bianconero, contattato dai microfoni de  La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sul recente esonero di Igor Tudor. Ma l’analisi si è spinta oltre, toccando anche la scelta più probabile per la successione, quella di Luciano Spalletti, e indicando da quali giocatori, secondo lui, la squadra dovrebbe ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capello tudor paga per tutti ma la squadra chi l8217ha costruita spalletti 232 da juventus palladino non 232 al livello e cos236 si risolve il problema del gol

© Juventusnews24.com - Capello: «Tudor paga per tutti, ma la squadra chi l’ha costruita!? Spalletti è da Juventus, Palladino non è al livello. E così si risolve il problema del gol»

News recenti che potrebbero piacerti

capello tudor paga tuttiCapello a Gazzetta: 'Tudor paga per tutti. Spalletti è una garanzia' - L'ex tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Come scrive ilbianconero.com

capello tudor paga tuttiMichele Padovano: “Tudor paga per tutti, ma questa non è più la vera Juve e i giocatori lo sentono” - it l’esonero di Igor Tudor, individuando nella confusione tattica e nella mancanza di identità le cause della crisi ... Lo riporta fanpage.it

Capello duro con Tudor dopo il pareggio in Champions: «Avete un problema con i calci piazzati, non te ne sei accorto?» - La gara di Champions League contro il Villarreal ha messo in evidenza diversi punti deboli della squadra ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Capello Tudor Paga Tutti