Capello sulla panchina della Juve | Spalletti ha dentro tristezza e rabbia per quello che non ha fatto in Nazionale Mi dispiace per Tudor non era il momento ideale per prendere questa decisione

Capello sulla panchina della Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore dopo l’esonero di Tudor e su Spalletti. L’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato a Sky Sport il momento della Juve con il nome di Spalletti che resta il candidato principale per prendere il posto di Igor Tudor. PAROLE – «La posizione in classifica della Juventus non è male, fin qui si sono giocate poche gare. C’è la possibilità di lavorare sui giocatori e mettere in campo una squadra con equilibrio, che sappia sia difendere bene che creare occasioni da gol. Questo è stato fin qui l’handicap più importante di questa Juve». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

