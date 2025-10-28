Capello | Poca fiducia in Tudor ma ha pagato per tutti Spalletti è l' uomo giusto riparta da Yildiz
L'ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid: "Le responsabilità non sono solo sue, ma con tutti quei cambi non ha mai trovato la quadra. Spalletti ha il carisma per risollevare i bianconeri. Chiellini? Dovrebbe stare più vicino alla squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
