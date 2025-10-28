Capello | Poca fiducia in Tudor ma ha pagato per tutti Spalletti è l' uomo giusto riparta da Yildiz

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid: "Le responsabilità non sono solo sue, ma con tutti quei cambi non ha mai trovato la quadra. Spalletti ha il carisma per risollevare i bianconeri. Chiellini? Dovrebbe stare più vicino alla squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

capello poca fiducia in tudor ma ha pagato per tutti spalletti 232 l uomo giusto riparta da yildiz

© Gazzetta.it - Capello: "Poca fiducia in Tudor, ma ha pagato per tutti. Spalletti è l'uomo giusto, riparta da Yildiz"

Leggi anche questi approfondimenti

capello poca fiducia tudorCapello: "Juventus, Tudor paga per tutti, la squadra l'ha costruita lui o qualcun altro? Spalletti è una garanzia" - L'ex tecnico ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Scrive msn.com

capello poca fiducia tudorCapello a Gazzetta: 'Tudor paga per tutti. Spalletti è una garanzia' - L'ex tecnico ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'esonero di Igor Tudor ma anche la probabile scelta di Luciano Spalletti ... Segnala ilbianconero.com

capello poca fiducia tudorTudor esonerato dalla Juventus: l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Capello Poca Fiducia Tudor