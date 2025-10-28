Capanno agricolo a fuoco | pompieri in azione

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capanno agricolo a fuoco a Bosisio Parini. L'incendio è divampato in un'area verde di via Trieste alle ore 10 di questa mattina, martedì 28 ottobre. Non appena scattato l'allarme, sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco con tre squadre partite dalla sede centrale di Lecco. Alle 11.30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

