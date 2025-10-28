Caos nel centro di Martina Franca calci al cane e donna offesa | 31enne nei guai

Un 31enne è stato arrestato a Martina Franca per lesioni, resistenza, maltrattamento di animali e rifiuto di identificazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caos nel centro di Martina Franca, calci al cane e donna offesa: 31enne nei guai

Argomenti simili trattati di recente

“Animal Design – Caos Creativo in Centro a Monza - facebook.com Vai su Facebook

Caos al centro di accoglienza: botte, morsi, bastonate e anche un coltello https://ift.tt/LXfisat https://ift.tt/tm3rAsV - X Vai su X

Caos nel centro di Martina Franca, calci al cane e donna offesa: 31enne nei guai - La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto nel centro cittadino a seguito ... Come scrive virgilio.it

Martina Franca (TA), 31enne prende a calci un cane e aggredisce i poliziotti - Un 31enne di Martina Franca è finito in manette dopo un episodio di violenza avvenuto nel centro cittadino. Si legge su trmtv.it