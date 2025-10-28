Lo Monaco: “Alla Juve ben vengano i rientri di Del Piero e Chiellini. Tudor esonero scritto. Comolli? Non parla neppure l’ italiano” Pietro Lo Monaco, storico direttore sportivo del nostro calcio commenta, in esclusiva per glieroidelcalcio.com quelle che sono le vicende clamorose delle ultime ore di casa Juventus. Partiamo dall’esonero di Tudor. “Era nell’aria. Era già avvenuto, di fatto, nella settimana precedente. Poi, la sconfitta contro la Lazio ha fatto precipitare le cose. Dalle mie parti si dice: i vasi quando si rompono sempre vasi rotti sono”. Un oscar non particolarmente gradito Lo Monaco, qual è la sua analisi? “Alla Juve degli ultimi anni va assegnato l’Oscar per lo sperpero e la non felice intuizione nello scegliere quasi tutte le strategie. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Caos Juve, Lo Monaco a EDC svela: “Ecco cosa mi ha detto Andrea Agnelli”