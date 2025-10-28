Caos in consiglio comunale | espulsa la consigliera Paola Bordilli

Ancora bagarre in consiglio comunale a Genova, dove questo pomeriggio la capogruppo della Lega Paola Bordilli è stata espulsa dal presidente del consiglio Claudio Villa che ha fatto intervenire la polizia locale per allontanare la consigliera.Lo denuncia il centrodestra che parla di episodio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

