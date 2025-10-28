Caos documenti a Roma il calvario di due genitori | Impossibile prenotare online al Municipio non volevano aiutarci
Dopo settimane senza riuscire a fissare un appuntamento all'Ufficio Anagrafe del municipio per il primo documento della bimba neonata, una coppia di genitori si sono recati di persona in sede: "Abbiamo discusso e minacciato di chiamare i carabinieri. Una situazione inammissibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
